По словам источника, работа между командами с участием юристов продолжается.

Украина и США провели первый длительный разговор касательно нового варианта соглашения о добыче полезных ископаемых. Инициатором диалога стала американская сторона, сообщает "Суспільне" со ссылкой на собеседника в Офисе президента Украины.

Отмечается, что разговор состоялся 28 марта. По словам собеседника издания, работа между командами с участием юристов продолжается.

"Украина готова продолжать работать над ней (сделкой - УНИАН)", - сказал журналистам источник в ОП.

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Напомним, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее говорил о том, что США и РФ также начали обсуждать совместные проекты в сфере добычи полезных ископаемых. По его словам, уже есть ряд компаний, готовых к сотрудничеству с американцами.

Сделка о полезных ископаемых - важные новости

Ранее в Reuters писали, что президент США Дональд Трамп пообещал лидеру Украины Владимиру Зеленскому проблемы, если тот выйдет из соглашения о добыче полезных ископаемых. Также он гарантировал, что Украина никогда не станет членом НАТО.

Кроме того, в Bloomberg сообщали, что Украина хочет получить больше инвестиций США в соглашении о полезных ископаемых. Отмечается, что Украина не согласится подписывать в таком виде новое соглашение, предложенное Белым домом.

Помимо этого в издании "Суспільне" со ссылкой на источники, которые знакомы с ходом обсуждений, рассказывали, что американский вариант соглашения о полезных ископаемых является "шагом назад". Журналисты подчеркнули, что украинские юристы и чиновники вскоре после получения проекта соглашения начали изучать его.

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