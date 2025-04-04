Сейчас готовится техническая команда для командировки в США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых.

На следующей неделе Украина определится с юридической фирмой, которая будет помогать в подготовке соглашения с США о полезных ископаемых. Как передает корреспондент УНИАН, об сообщил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

"Команды работают над этим договором. Как я и говорил - мы занимаемся вопросом подбора юридической компании. В принципе, есть три ключевые компании, которые согласились и хотят работать, помогать и представлять Украину. Они компетентны. В начале следующей недели мы договоримся с одной из трех компаний. Сейчас проговариваются именно условия", - сказал Зеленский.

Вместе с тем, по его словам, в начале следующей недели у него будет большая встреча с украинской командой, где ему представят уже полностью все пункты, которые "удовлетворяют нас, или, будут отражать справедливость в соглашении, по нашему мнению".

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"Мы видим в этом соглашении только партнерские шаги, и именно над этим работает команда. Команда представит мне коротко это соглашение - самые главные вещи, в начале недели. И после этого, будет готова техническая команда для командировки в Соединенные Штаты Америки и для диалога со своими американскими партнерами", - сообщил Зеленский.

Он уточнил, что пока рассчитывает на командировку именно технической команды. "Я, пока что, не собираюсь (ехать в США - УНИАН)", - сказал Зеленский.

Соглашение о ресурсах: последние новости

Как писал УНИАН, в конце марта американцы передали Киеву новую версию соглашения об украинских ископаемых, которую большинство обозревателей раскритиковали как откровенно кабальную и не выгодную Украине. Американцы фактически получали полный контроль над украинскими ресурсами и инфраструктурой без каких-либо гарантий безопасности для Украины.

Также аналитики указывали на то, что в таком виде соглашение с США фактически заблокирует Украине путь в ЕС. Комментируя эту волну новостей, Зеленский отметил, что соглашение с американцами не должно помешать украинской евроинтеграции.

Между тем министр финансов США Скотт Бессент уже несколько раз пожаловался на то, что украинцы "наняли адвоката" для обсуждения этого соглашения, хотя оно уже якобы готово.

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