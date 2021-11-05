Спикер передал документ на подпись президенту Украины.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон об олигархах.

Как сообщается на официальном сайте ВР, закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599) передан на подпись президенту Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599). Его рассматривали по специальной процедуре и рассмотрели лишь 13 поправок из поданных 1 тыс. 270. Ряд депутатов были недовольны спецпроцедурой рассмотрения законопроекта, поскольку они не имели возможности поставить на рассмотрение парламента свои поправки к законопроекту.

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В тот же день председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что во время принятия закона возникла коллизия. По его словам, депутаты хотят снова переголосовать статью 5 закона. "Статья о том, как олигарх признается олигархом", - пояснил парламентарий.

В свою очередь, тогдашний председатель ВР Дмитрий Разумков поблагодарил парламент за то, что поддержал поправку №398, инициатором которой был он.

Поправкой №398 предлагалось установить, что решение о признании лица олигархом принимается председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по обращению комиссии по вопросам противодействия чрезмерному влиянию лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни.

В то же время, поправка №398 на голосование во время принятия закона не ставилась. Депутаты голосовали за поправку №406, которая предусматривает, что решение о признании лица олигархом принимается Советом нацбезопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета.

3 ноября ВР устранила "несогласованности" в законе об олигархах, уточнив полномочия СНБО. Соответствующее решение депутаты поддержали тремя голосованиями. В уточненном тексте закона, который опубликован на сайте парламента, в частности, в его статье 5 указывается, что по ходатайству лица, в отношении которого рассматривается вопрос о признании его олигархом, и на основании соответствующего решения Совета национальной безопасности и обороны Украины его личные устные объяснения заслушиваются на заседании СНБО. Уточненным текстом закона изменения вносятся также в статьи 7 и 9 Закона. По всему уточненному тексту закона указывается, что органом, который участвует в процессе признания лица олигархом, является СНБО.

В статье 5 также говорится: решение о признании лица таким, которое имеет значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета Министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

Автор: Надя Пришляк