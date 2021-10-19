Парламент не поддержал ни один из 12 "блокирующих" проектов постановлений.

Народные депутаты Украины разблокировали подписание закона об олигархах.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент не поддержал ни один из 12 "блокирующих" проектов постановлений, которыми предлагалось отменить решение парламента от 23 сентября о принятии закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

За эти проекты голосовали от 67 до 86 народных депутатов при необходимых минимум 226.

Согласно Регламенту ВР, теперь председатель Верховной Рады Украины имеет возможность подписать данный закон и отправить его на подпись президенту Украины.

Закон об олигархах

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Его рассматривали по спецпроцедуре и рассмотрели лишь 13 поправок из представленных 1 тыс. 270.

Ряд депутатов были недовольны специальной процедурой рассмотрения законопроекта, поскольку они не имели возможности поставить на рассмотрение парламента свои поправки к законопроекту.

24 сентября в ВР было зарегистрировано 12 проектов постановлений, которыми предлагалось отменить решение о принятии этого закона, тем самым блокируя возможность его подписания. Авторами 11-ти из них являются представители фракции "Европейская солидарность", а 12-го - представители "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Автор: Надя Пришляк