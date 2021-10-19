Народные депутаты Украины разблокировали подписание закона об олигархах.
Как передает корреспондент УНИАН, парламент не поддержал ни один из 12 "блокирующих" проектов постановлений, которыми предлагалось отменить решение парламента от 23 сентября о принятии закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).
За эти проекты голосовали от 67 до 86 народных депутатов при необходимых минимум 226.
Согласно Регламенту ВР, теперь председатель Верховной Рады Украины имеет возможность подписать данный закон и отправить его на подпись президенту Украины.
Закон об олигархах
Как сообщал УНИАН, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).
Его рассматривали по спецпроцедуре и рассмотрели лишь 13 поправок из представленных 1 тыс. 270.
Ряд депутатов были недовольны специальной процедурой рассмотрения законопроекта, поскольку они не имели возможности поставить на рассмотрение парламента свои поправки к законопроекту.
24 сентября в ВР было зарегистрировано 12 проектов постановлений, которыми предлагалось отменить решение о принятии этого закона, тем самым блокируя возможность его подписания. Авторами 11-ти из них являются представители фракции "Европейская солидарность", а 12-го - представители "Оппозиционной платформы - За жизнь".