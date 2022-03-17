Олаф Шольц заявил о недопустимости нападений на россиян, поскольку за войну в Украине ответственен лишь Владимир Путин.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук прокомментировал сообщение канцлера Германии Олафа Шольца в соцсети Twitter о недопустимости нападений на россиян, поскольку за войну в Украине ответственен только Владимир Путин.

На своей странице в Facеbook председатель ВР, обращаясь к Шольцу, написал:

председатель ВР, обращаясь к Шольцу, написал: "Вы действительно считаете, что один Путин убивает наших детей, разрушает наши города, уничтожает нашу страну? А россияне ни при чем? Они просто поддерживают его политику? А российские военные ни к чему? Они просто выполняют его приказ?".

Стефанчук призвал Шольца не обманывать себя. "Просто хочу напомнить, что во время Нюрнбергского процесса никому не удалось получить оправдательный приговор с аргументом "я просто выполнял приказ", - добавил спикер.

Как сообщал УНИАН, ранее канцлер Германии Олаф Шольц встал на защиту граждан России, которых за границей якобы травят. Он выразил недовольство якобы травлей россиян за рубежом.

"Абсолютно недопустимо, когда выходцев из России оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это война Путина. Только он один несет ответственность за это", - написал Шольц.

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