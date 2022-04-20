На сегодня в парламенте не более трех "беглецов".

На сегодняшний день в парламенте не более трех "беглых" депутатов, которые на незаконных основаниях находятся за границей.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что на сегодня "за пределами Украины 2-3 депутата, которые покинули страну, нас не предупредили". "Можем считать их такими "беглыми" депутатами", - добавил Корниенко.

Он отметил, что депутаты на законных основаниях ездят за границу, в частности, завтра, 21 апреля, делегация Верховной Рады будет на заседании парламента Эстонии, где будет голосоваться решение о признании действий России геноцидом в Украине.

Корниенко также рассказал, что на следующей неделе будет ПАСЕ, и наша "мощная делегация будет туда ехать и отстаивать важные акты, которые сейчас наработаны в рамках Совета Европы по признанию геноцида и по санкциям к России".

Ранее Верховная Рада признала действия России и ее армии в Украине геноцидом украинского народа.

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