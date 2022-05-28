Документ, разрешающий выезд политика за границу, невозможно было проверить на подлинность.

Пятому президенту, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко отказали в пересечении границы из-за невозможности подтверждения действительности его разрешительного документа.

Об этом пишет "УП" со ссылкой на собеседников в Государственной пограничной службе.

По данным источников, Порошенко вчера в 21.50 пытался пересечь границу с Польшей через пункт пропуска "Рава-Русская" на Львовщине как член комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз. Его сопровождали 5 человек.

Во время прохождения паспортного контроля политик предоставил копию распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке Постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее НАТО и работника аппарата ВРУ до Литовской Республики для участия в весенней сессии ПА НАТО.

Собеседник издания рассказал, что во время проверки этого документа не считывался QR-код. Следовательно, действительность документа установить было невозможно.

Именно это стало основанием отказа в пересечении границы. В 23.50 Порошенко и его сопровождение вернулись на территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 мая СБУ обнародовала фрагмент показаний Медведчука против пятого президента Украины Петра Порошенко. Медведчук рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.

Он детализировал роль в ней Порошенко, а именно, что тот не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях. В итоге, констатировал Медведчук, этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко.

Депутат заверил, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экс-президента. Кроме того, Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых "Л/ДНР", практически - у главарей боевиков.

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