Петр Порошенко пытался выехать из Украины сегодня вечером через пункт пропуска Рава Русская.
Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко.
По ее словам, Порошенко должен был участвовать в ПА НАТО и соответствующее распоряжение о командировках было подписано председателем ВР Русланом Стефанчуком, но Порошенко не пропустили через границу якобы без объяснения причин.
"Пограничники на пункте пересечения Рава Русская несли какую-то чушь о "поддельном или отмененном распоряжении", хоть всех остальных депутатов, хоть инспектирующих курорты Италии слуг, хоть вывозящих драгоценности ОПЗЖ, выпускают из страны без всяких проблем. Руководство фракции ЕС весь вечер пыталось связаться с председателем ВР, чтобы понять, что происходит, однако он не вышел на контакт. Хотя должен защищать парламентаризм и демократию, а не толеровать двойные стандарты относительно депутатов", - написала она.
Также она сообщила, что в делегации есть депутат Марьяна Безуглая.
"У нее, как и у всех других, проблем с тем, чтобы представлять ВР Украины за границей, не возникает. Ведь всех надо посадить, расстрелять и уничтожить, оставить только партию власти, правда?" - написала Геращенко.
Как сообщал УНИАН, 23 мая СБУ обнародовала фрагмент показаний Медведчука против пятого президента Украины Петра Порошенко. Медведчук рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.
Он детализировал роль в ней Порошенко, а именно, что тот не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях. В итоге, констатировал Медведчук, этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко.
Депутат заверил, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экс-президента. Кроме того, Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых "Л/ДНР", практически - у главарей боевиков.