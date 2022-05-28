Петр Порошенко намеревался ехать на Парламентскую ассамблею НАТО.

Петр Порошенко пытался выехать из Украины сегодня вечером через пункт пропуска Рава Русская.

Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко.

По ее словам, Порошенко должен был участвовать в ПА НАТО и соответствующее распоряжение о командировках было подписано председателем ВР Русланом Стефанчуком, но Порошенко не пропустили через границу якобы без объяснения причин.

"Пограничники на пункте пересечения Рава Русская несли какую-то чушь о "поддельном или отмененном распоряжении", хоть всех остальных депутатов, хоть инспектирующих курорты Италии слуг, хоть вывозящих драгоценности ОПЗЖ, выпускают из страны без всяких проблем. Руководство фракции ЕС весь вечер пыталось связаться с председателем ВР, чтобы понять, что происходит, однако он не вышел на контакт. Хотя должен защищать парламентаризм и демократию, а не толеровать двойные стандарты относительно депутатов", - написала она.

Также она сообщила, что в делегации есть депутат Марьяна Безуглая.

"У нее, как и у всех других, проблем с тем, чтобы представлять ВР Украины за границей, не возникает. Ведь всех надо посадить, расстрелять и уничтожить, оставить только партию власти, правда?" - написала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 23 мая СБУ обнародовала фрагмент показаний Медведчука против пятого президента Украины Петра Порошенко. Медведчук рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.

Он детализировал роль в ней Порошенко, а именно, что тот не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях. В итоге, констатировал Медведчук, этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко.

Депутат заверил, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экс-президента. Кроме того, Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых "Л/ДНР", практически - у главарей боевиков.