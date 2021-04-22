Украинский дипломат вчера покинул территорию РФ.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что высоко ценит работу консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, выдворенного из России.

Читайте такжеКулеба отреагировал на заявление Путина о " красных линиях"Как сообщил в комментарии УНИАН представитель МИД Олег Николенко, Сосонюк вчера покинул Российскую Федерацию.

"В Украине он планирует взять короткий отпуск, чтобы провести время с семьей и восстановить силы. Мы должны понимать, что работа украинских дипломатов в России, фактически на территории государства-агрессора, полна многочисленных вызовов. Люди работают в условиях усиленного давления, перманентных угроз провокаций. к тому же, имеет место пренебрежение российской стороной своими обязательствами в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, в частности в части обеспечения безопасности иностранного дипломатического корпуса", - сообщил Николенко.

Спикер сказал, что в МИД Украины высоко ценят работу Сосонюка и всех сотрудников украинских дипломатических учреждений в России.

"После отпуска консул вернется во внешнеполитическое ведомство и продолжит защищать национальные интересы нашего государства", - отметил Николенко.

Задержание консула Украины в Санкт-Петербурге: главное

16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.

В спецслужбе утверждали, что Сосонюк якобы пытался получить закрытую информацию, содержащуюся в базах данных российских правоохранительных органов.

В ведомстве подчеркнули, что такая деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и носит «явно враждебный характер в отношении Российской Федерации».

В украинском МИД выразили возмущение инцидентом.

Впоследствии стало известно, что Россия высылает украинского консула, задержанного в Петербурге.

В то же время Украина решила зеркально выслать российского дипломата из Киева в ответ на провокацию в Санкт-Петербурге.

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Автор: Людмила Жерновская