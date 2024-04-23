Отмечается, что в пакет помощи войдут 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы и многое другое.

Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который будет выделен в рамках еще не подписанного законопроекта Украина-Израиль

Издание Reuters пишет, что пакет помощи включает в себя авто, зенитно-ракетные комплексы Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое может быть немедленно использовано на поле боя.

В кратком выступлении на заседании Сената лидер демократов Чак Шумер призвал законодателей принять законопроект о внешней помощи "как можно быстрее":

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Пришло время закончить работу, чтобы раз и навсегда помочь нашим друзьям за рубежом. Я прошу своих коллег объединить усилия, чтобы принять сегодня дополнение как можно быстрее, отправить нашим друзьям помощь, которую они давно ждут. Давайте не будем затягивать это и не будем заставлять их ждать ни минуты."

Помощь США для Украины - последние новости

Президент Джо Байден попросил Конгресс США предоставить Украине помощь в размере 60,8 миллиарда долларов, но инициатива застопорилась, когда республиканцы в Палате представителей в течение нескольких месяцев отказывались продвигать эту меру.

20 апреля Палата представителей Конгресса США все же поддержала предоставление военной помощи союзникам.

Еще до голосования в Пентагоне сказали, что готовятся оперативно отправить пакет вооружений для Украины в случае его поддержки Сенатом и президентом.

По данным СМИ, Белый дом готовится отправить Украине больший, чем обычно, пакет военной помощи, в который войдет артиллерия, средства ПВО и бронетехника.

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