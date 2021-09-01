США никогда не признают попытку аннексии Крыма и призывают Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины.

Соединенные Штаты Америки будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию.

Об этом говорится в совместном заявлении по результатам встречи президентов Украины Владимира Зеленского и Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, опубликованном на сайте Офиса президента Украины.

В частности, в нем говорится о том, что в 21-м веке государствам не может быть разрешено менять границы силой.

"Россия нарушила это базовое правило в отношении Украины. Суверенные государства имеют право принимать свои собственные решения и выбирать свои собственные союзы. Соединенные Штаты – вместе с Украиной и будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой", - отмечается в тексте.

В то же время, констатируется, что агрессия России, включая войну на востоке Украины и захват Крыма, унесла более 14 тыс. жизней украинцев, дестабилизировала Европу и Черноморский регион, а также поставила под угрозу глобальный, основанный на правилах порядок.

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"Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, включительно с теми, что применяются в "нормандском формате", направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права, включая Устав ООН", - отмечается в заявлении.

США поддерживают усилия Украины в использовании "Крымской платформы" для сосредоточения международного внимания и действий на гуманитарных и безопасностных последствиях российской оккупации Крыма с целью мирного восстановления контроля Украины над этой территорией в соответствии с международным правом.

"Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта ради завершения войны", - подчеркивается в документе.

Автор: Антонина Доломанжи