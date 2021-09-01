На повестке дня - безопасность, в частности энергетическая, обновление стратегического партнерства.

В Вашингтоне началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Начинаем важные переговоры с Джо Байденом. На повестке дня - безопасность, в частности энергетическая, обновление стратегического партнерства", - отметил он.

Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии РФ.

"Вместе будем двигаться вперед путем интеграции в ЕС и НАТО", - подчеркнул глава Украинского государства.

Встреча Байдена и Зеленского

31 августа начался рабочий визит Владимира Зеленского в Вашингтон.

В рамках визита планировалось подписать три документа: по оборонному партнерства, проектов в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в США в составе украинской делегации подтвердил, что Киев работает над приездом американского президента в Украину.

Автор: Антонина Доломанжи