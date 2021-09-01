В Вашингтоне началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.
Об этом Зеленский написал в Twitter.
"Начинаем важные переговоры с Джо Байденом. На повестке дня - безопасность, в частности энергетическая, обновление стратегического партнерства", - отметил он.
Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии РФ.
"Вместе будем двигаться вперед путем интеграции в ЕС и НАТО", - подчеркнул глава Украинского государства.
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Встреча Байдена и Зеленского
31 августа начался рабочий визит Владимира Зеленского в Вашингтон.
В рамках визита планировалось подписать три документа: по оборонному партнерства, проектов в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.
Глава МИД Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в США в составе украинской делегации подтвердил, что Киев работает над приездом американского президента в Украину.