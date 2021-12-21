Избежали как оценок, так и слов поддержки.

Посольство США отреагировало на подозрение в госизмене народному депутату, пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Заявление опубликовано на странице диппредставительства в Twitter.

"Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко", - отметили в посольстве.

"Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не политических мотивах", - добавили в американском диппредставительстве.

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Напомним, что Государственное бюро расследований ожидает Петра Порошенко в четверг, 23 декабря, для вручения ходатайства об избрании меры пресечения. Его адвокат ранее оповестил, что Порошенко не явится на вызов в ГБР.

Подозрение Петру Порошенко

17 декабря в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

Читайте такжеДать Пороху "огня": почему "подозрение Порошенко" еще не "дело Порошенко"В сентябре-ноябре 2021 года в этом производстве уже сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

20 декабря Петру Порошенко, который находится за границей, объявили о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

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