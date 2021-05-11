Советник руководителя Офиса президента считает, что деструктивная деятельность Медведчука на протяжении десятилетий была абсолютно прозрачной для всего нашего общества.

Народным депутатам от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, которые подозреваются в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму, придется пройти через следствие и судебный процесс, как это и предусмотрено законом.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Вряд ли кто-то мог подумать, что Виктор Медведчук начнет прятаться где-то лесами или на дачах у друзей, когда окажется, что в Украине по отношению и к нему также работает закон. Изображал из себя крайне влиятельного и солидного человека, пытался решать судьбу народа или отдельно Донецка и Луганска, активно пользовался ресурсами страны в Крыму уже после оккупации, а в итоге – просто где-то скрылся от следственных действий", - заявил он.

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По убеждению Подоляка, это может вызвать только ироническую улыбку – как влияет сила закона на людей, привыкших жить над законом на протяжении десятилетий.

"К сожалению, история с Медведчуком - это классическая история о "вечно неприкасаемых, которым законы не писаны". Так или иначе, Медведчуку, как и его сообщникам, придется пройти через следствие и судебный процесс, как это и предусмотрено законом. Спрятаться не получится", - подчеркнул он.

Советник руководителя Офиса президента считает, что деструктивная деятельность Медведчука на протяжении десятилетий была абсолютно прозрачной для всего нашего общества.

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"Во-первых, государственная безопасность постоянно находилась под разрушительными ударами его странной медиаимперии. Во-вторых, десятки классических непрозрачных схем и сделок, о чем есть много журналистских расследований. Как минимум. Общество прекрасно понимает, что этот человек не мог организовывать свои "энергетические бизнесы" честно. Только политическая "крыша" в разных властях на протяжении многих лет помогала Медведчуку избегать внимания правоохранителей и прокуратуры. У президента Зеленского достаточно политической воли, чтобы в Украине действительно работал принцип верховенства права и равенства всех граждан перед законом и судом", - резюмировал Подоляк.

Санкции и подозрение для Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

По данным секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма) УК. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Сегодня, 11 мая, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала сообщение о подозрении Медведчуку и Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено подозрения по трем эпизодам: в отношении незаконной передаче РФ газового месторождения, передачи российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну, - в отношении скрытого военного подразделения Вооруженных сил Украины и проведения подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

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Автор: Константин Гончаров