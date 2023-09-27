В руководстве Министерства обороны происходит полное обновление, список будущих замов сейчас согласовывают.

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров уже подал на согласование в Офис президента список кандидатов на ранее освободившиеся должности его заместителей. Источники издания NV рассказали, кто может перейти на работу в Министерство обороны.

"Днем 25 сентября Умеров был у президента Владимира Зеленского на Банковой и утверждал финальный список кандидатов", — заявил на условиях анонимности один из депутатов Верховной Рады, осведомленный о происходящем.

Другой источник – из числа правительственных топ-чиновников – тоже на условиях анонимности рассказал изданию, что первым заместителем нового министра обороны может стать командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, чья кандидатура точно рассматривалась. Пока эту должность все еще занимает Александр Павлюк, но его, как ожидается, тоже уволят, как уже уволили остальных замов.

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Кресло Анны Маляр, которая была одним из главных спикеров в руководстве министерства, может занять исполнительный директор Ветеранского фонда Наталья Калмыкова.

Вместо Виталия Дейнеги могут назначить Екатерину Черногоренко, которая сейчас работает проектным менеджером в Министерстве цифровой трансформации. Как утверждают источники, глава Минцифры Михаил Федоров лоббировал назначение своего человека, чтобы иметь больше влияния на Министерство обороны, поскольку с предыдущим руководством военного ведомства отношения у него "не очень складывались".

Также на работу в Минобороны может перейти Снавер Сейтхалилев, который сейчас занимает должность заместителя по вопросам цифрового развития в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Владимира Гаврилова, которого уволили после ухода Алексея Резникова, могут снова вернуть на должность заместителя, говорят источники.

Заместителем главы Минобороны по финансовым вопросам может стать действующий заместитель министра финансов Юрий Джигир.

"А вот волонтера Даны Яровой среди заместителей Умерова, похоже, не будет", – говорят источники NV и отмечают, что информация по кандидатурам является предварительной и все может измениться в последний момент.

Смена руководства в Министерстве обороны

Как писал УНИАН, 5 сентября Верховная Рада отправила в отставку министра обороны Алексея Резникова. Хотя заявление на увольнение он подал сам, инициатива исходила от президента Владимира Зеленского. Перед этим СМИ писали, что к министру накопилось слишком много претензий на фоне череды коррупционных скандалов.

Уже на следующий день Рада назначила Рустама Умерова новым министром обороны.

18 сентября Кабмин уволил всех заместителей министра обороны, кроме Александра Павлюка, который подменял Умерова на время его заграничных командировок. Увольнение объяснили необходимостью полного обновления руководства военного министерства.

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