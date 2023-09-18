Также под сокращение попал Виталий Дейнега.

Кабинет министров уволил всех заместителей министра обороны. Также уволен и государственный секретарь министерства, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, с должностей заместителей министра обороны уволены: Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр, Денис Шарапов. Также с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции уволен Андрей Шевченко, а с должности заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталий Дейнега.

Кроме того, правительство уволило и государственного секретаря Министерства обороны Украины Константина Ващенко.

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В начале сентября в Украине сменился глава Минобороны

Как сообщал УНИАН, отставку уже экс-министра обороны Алексея Резникова Верховная Рада поддержала 5 сентября. Резников занимал эту должность с 4 ноября 2021 года.

Согласно законодательству, после увольнения министра должны быть уволены и его заместители.

В тот же день парламентарии уволили с должности главы Фонда госимущества Рустама Умерова, а в следующий - поддержали его кандидатуру на пост министра.

7 сентября Зеленский представил Умерова коллективу Минобороны, а затем ввел его в состав Совета нацбезопасности и обороны, а также Ставки верховного главнокомандующего.

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