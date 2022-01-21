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Spiegel: Шольц отказал Байдену в переговорах по ситуации вокруг Украины

Марта Гичко

16:24, 21.01.22
2 мин. 1118
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Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение президента США Джо Байдена относительно совместного обсуждения ситуации вокруг Украины. 

Об этом пишет Spiegel.

Причиной отказа называют занятость канцлера и ухудшение ситуации с распространением COVID-19. Вместо переговоров с Байденом, Шольц совершит визит в Мадрид. 

Представитель правительства Германии отказался комментировать изданию информацию об отказе от встречи.

При этом издание отмечает, что переговоры Шольца и Байдена все же должны состояться, но их отложили на некоторое время. Ориентировочно, лидеры могут встретиться в середине февраля 2022 года.

Читайте такжеВстреча Лаврова и Блинкена в Женеве: о чем говорилиКак сообщал УНИАН, 14 декабря 2021 года СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной. "Теперь настал момент истины, - кто есть настоящий друг", - подчеркнул Мельник.

17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем отвлечь возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

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