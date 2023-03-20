Законопроект поддержали более 280 народных депутатов.

Верховная Рада приняла евроинтеграционный закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет усиления защиты прав интеллектуальной собственности.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за принятие закона №6464 проголосовали 286 депутатов при минимально необходимых 226. Согласно пояснительной записке, предлагается имплементировать в национальное законодательство положения о возможности истребования судом информации о происхождении и сети распространения товаров или услуг, нарушающих право интеллектуальной собственности.

Также в законопроекте говорится о применении предварительных судебных запретов в отношении посредников, чьи услуги используются ответчиком при нарушении права интеллектуальной собственности.

Видео дня

Кроме того, речь идет о возможности применения разового денежного взыскания вместо способов защиты, а также о принципах возмещения правообладателю причиненного имущественного ущерба путем возмещения убытков, включая упущенную выгоду, или взыскания дохода, полученного нарушителем, или выплаты компенсации, и/или неимущественного (морального) вреда.

Также речь идет о возможности доведения до всеобщего сведения информации о нарушении прав интеллектуальной собственности и содержания судебного решения.

Евроинтеграция Украины - новости, которые стоит знать

Украинский парламент уже принял ряд законов, необходимых для евроинтеграции.

23 июня прошлого года Украина получила от Европейского совета статус кандидата на членство в ЕС. Киев также получил семь рекомендаций, которые нужно выполнить на пути к вступлению в Евросоюз.

17 января 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Киев в ближайшее время завершит выполнение полученных рекомендаций. По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, украинское государство показывает хороший прогресс в выполнении этих рекомендаций.

Стоит отметить, что бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Украина не может быстро пополнить ряды государств-членов ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: