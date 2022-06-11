Президент считает, что процесс растаможки должен стать максимально прозрачным и удобным.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Верховная Рада быстро проголосует за законопроект, который позволит растаможку авто через государственный сервис в "Дие".

Об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале главы государства.

"Правительство Украины уже начало реализацию тех решений, которые обсуждали на совещаниях на этой неделе. Согласован законопроект, который позволит растаможка авто через государственный сервис в "Дие". Весь процесс растаможки будет максимально прозрачным, удобным и сразу уберет все теневые схемы, которые были возможны в предыдущие годы в этой сфере. Надеюсь, народные депутаты Украины быстро проголосуют за такой шаг", - сказал Зеленский.

Кроме того, добавил он, правительством представлены уже конкретные детали новых государственных программ, которые должны обеспечить новые рабочие места и поддержку для бизнеса в это очень сложное время.

"Прежде всего это касается безвозвратных грантов для микробизнеса и другой специальной финансовой поддержки для малого и среднего предпринимательства", - пояснил президент.

Как сообщал УНИАН, 10 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство утвердило законопроект, который предусматривает возможность растаможки автомобилей с помощью приложения "Дия".

"Сегодня мы проголосуем и передадим законопроект, который предусматривает растаможку авто в "Дие". Все максимально просто и удобно. Достаточно ввести VIN-код авто, а расчет платежей будет происходить автоматически. Оплатить можно прямо в приложении, а весь процесс растаможки - не более 5 минут", - сказал он.

По его словам, таким образом планируется преодолеть коррупцию при растаможке автомобилей.

"Таможенники не будут влиять на форму растаможки. Ее будут определять исключительно характеристики авто, объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность", - сказал Шмигаль.

По его словам, законопроект предусматривает освобождение от налогообложения автомобилей с электрическими двигателями, а также меньшую ставку для авто с гибридными двигателями.

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