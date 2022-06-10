Она будет включать 8 программ, направленных на создание рабочих мест через поддержку бизнеса, госзаказ, строительство, кредитование и трудоустройство безработных.

Кабинет министров Украины запускает новую экономическую стратегию, которая будет действовать в условиях войны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Правительство по поручению президента Украины запускает новую экономическую стратегию, которая будет действовать в условиях войны, поможет нашей экономике выстоять и станет фундаментом для послевоенного восстановления", - отметил он.

По словам Шмигаля, она будет включать восемь программ, направленных на создание рабочих мест через поддержку бизнеса, госзаказ, строительство, кредитование и трудоустройство безработных.

"Это также безвозвратная грантовая помощь малому и среднему бизнесу, поддержка украинских производителей, строительство новой инфраструктуры", - добавил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир рассказал о трех направлениях работы для поддержки и развития экономики Украины.

Также сообщалось, что Министерство финансов Украины ведет переговоры и планирует до конца года привлечь 20 миллиардов долларов в виде грантовой и кредитной помощи на финансирование дефицита государственного бюджета.

Напомним, что ранее Европейский Союз объявил о выделении дополнительных 205 миллионов евро гуманитарной помощи для Украины.

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