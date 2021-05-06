Наибольшую поддержку имела бы партия "Слуга народа".

Пять партий прошли бы в Верховную Раду, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба Украинского центра экономических и социологических исследований имени Александра Разумкова, об этом говорится в результатах опроса, проведенного с 22 по 29 апреля.

Так, если бы в ближайшее время проходили выборы в ВР, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" - 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать. За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос 18% опрошенных, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 15%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 11%.

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В то же время за партию "Украинская стратегия Гройсмана" готовы голосовать 3% опрошенных, за "Голос" - 3%, Радикальную партию Олега Ляшко - 2,5%, за ВО "Свобода", "Партию Шария" и партию "Гражданская позиция" - по 2%.

Также за партии "Оппозиционный блок" и "УДАР Виталия Кличко" голосовали бы по 1% опрошенных.

Что известно об опросе

В исследовании методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов приняли участие 2 тыс. 021 украинцев возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Отметим, по данным другого опроса, проведенного КМИС, в Раду сейчас могут пройти пять партий.

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Автор: Надя Пришляк