У трех партий выросла поддержка, о чем свидетельствуют данные апрельского опроса.

В апреле по сравнению с февралем возросла поддержка партий "Слуга народа", "Гражданская позиция" и "Национальный корпус".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 16 по 22 апреля.

"По сравнению с февралем, выросла поддержка "Слуга народа" (на 5,8% среди тех, кто определился с выбором). Кроме того, повысился рейтинг "Гражданской позиции" (на 1,9%) и "Национального корпуса" (на 0 7%). Напротив, прослеживается снижение рейтинга "ОПЗЖ" (на 4,6%), "Батькивщины" (на 3%), "Голоса" (на 2,1%). В свою очередь рейтинг "Евросолидарности" не изменился", - отмечают социологи.

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Так, по состоянию на 16-22 апреля, относительно наибольшую поддержку имеет партия "Слуга народа", которую поддержали 14,5% всех респондентов, что составляет 21,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором.

На втором месте - "Европейская солидарность", которую поддерживают 12% всех респондентов и 17,7% среди тех, кто определился с выбором.

Далее - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (8,3% и 12,2%) и "Батькивщина" (7% и 10,2%), а также "Сила и Честь" (5,2% и 7,6 %).

Поддержка других партий ниже проходного барьера, хотя относительно приближены к нему Радикальная партия (2,8% и 4,1%), "Украинская стратегия Гройсмана" (2,7% и 3,9%) и "Гражданская позиция" ( 2,5% и 3,7%).

Что известно об опросе

Киевский международный институт социологии с 16 по 22 апреля провел опрос во всех регионах Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса).

2003 респондента были опрошены методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

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Автор: Антонина Доломанжи