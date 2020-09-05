Глава МИД Украины принял участие в неформальном заседании с "формулой Арриа", посвященном ситуации с правами человека в Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что для восстановления стабильности в соседней Беларуси нужны диалог и уважение к правам человека.

Об этом он заявил, выступая на неформальной встрече Совета безопасности ООН по "формуле Арриа", посвященной ситуации с правами человека в Беларуси, сообщает пресс-служба МИД.

"В нынешних условиях, уважение к правам человека и диалог составляют две основных предпосылки восстановления стабильности в Беларуси", - отметил Кулеба, обращаясь к членам Совбеза ООН и приглашенным участникам.

Министр напомнил, что 10 августа страны Люблинского треугольника сделали заявление, как только власти Беларуси прибегли к насилию против мирных протестующих.

"Украина, Польша и Литва выразили общее глубокое беспокойство эскалацией ситуации в Беларуси, призвали белорусские власти воздержаться от применения силы, освободить из-под стражи задержанных в ходе протестов, а также предложили содействие в налаживании диалога", - напомнил Кулеба.

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Однако, по его словам, этот совместный призыв не был услышан, а власти Беларуси применили и продолжают применять неоправданное насилие к гражданам, которые участвуют в протестах, многие из них пострадали. Тысячи людей были задержаны, продолжились притеснения прав и свобод граждан, включая право на мирные собрания и свободу слова.

"Это заставило Украину поставить на паузу все контакты с белорусскими властями на высоком и высшем уровнях и вызвать посла Украины в Беларуси в Киев на консультации", - отметил министр.

По его словам, освобождение всех задержанных может начать диалог между властью и гражданским обществом, инициировать поиск компромиссов.

"Следующим шагом может стать объявление новых выборов, которые должны быть проведены демократическим способом и при беспрепятственном участии международных наблюдателей, в первую очередь, с ОБСЕ/БДИПЧ", - отметил министр.

Кулеба отметил, что Украина приветствует совместное предложение нынешнего албанского и предстоящего шведского председательства в ОБСЕ о проведении их визита в Беларусь для встречи с представителями власти и оппозиции и содействия диалогу.

"Мы призываем власть Беларуси к конструктивному привлечению к этим усилиям", - сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Он подчеркнул, что Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

"Надеюсь, что каждая страна - прежде всего, это касается Российской Федерации - будет придерживаться такой же позиции и воздержится от каких-либо действий, включая военное вторжение, которые способны еще больше дестабилизировать ситуацию в Беларуси", - резюмировал глава МИД.

В завершение Кулеба отметил, что Украина готова помочь Беларуси преодолеть нынешний кризис без ослабления ее суверенитета и независимости. Он подчеркнул, что стабильное и демократическое развитие Беларуси имеет ключевое значение не только для граждан Беларуси, но и для соседней Украины и Европы в целом.

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Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, но готова способствовать урегулированию ситуации в этой стране. При этом Киев приостанавливает все официальные контакты до стабилизации ситуации в стране.

31 августа страны Балтии ввели санкции против Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников за их роль в фальсификации выборов и насилии против демонстрантов. Им запрещено выезжать в Литву, Латвию и Эстонию на пять лет.

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Автор: Тамара Отовская