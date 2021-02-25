Заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится 26 февраля на Банковой.

Президент Владимир Зеленский принял решение провести заседание Совета национальной безопасности и обороны завтра, 26 февраля.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информированного собеседника, который имеет отношение к процессу подготовки заседания

По данным источника, заседание созывается на 17:30 в помещении Офиса президента.

Последствия предыдущих заседаний СНБО

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

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Автор: УНИАН