СМИ узнали о планах Зеленского собрать еще одно заседание СНБО / president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский принял решение провести заседание Совета национальной безопасности и обороны завтра, 26 февраля.
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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информированного собеседника, который имеет отношение к процессу подготовки заседания
По данным источника, заседание созывается на 17:30 в помещении Офиса президента.
Последствия предыдущих заседаний СНБО
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".
- 19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые в подчинении Медведчука и его жены.
- По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.
- Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.
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