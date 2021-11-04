В пятницу регламентный комитет Рады может отстранить ее от пяти пленарных заседаний.

Скандальная нардеп, глава комитета парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова попыталась объясниться за свой комментарий о смерти коллеги - депутата Антона Полякова.

Свои пояснения в письменном виде она отправила в регламентный комитет. Документ опубликовал коллега Третьяковой по фракции - нардеп Александр Качура в своем Телеграм-канале.

В тексте Третьякова выражает соболезнования родственникам Полякова, однако утверждает, что не высказывала ничего оскорбительного. Также "слуга" убеждена, что объект нарушения - оскорбительные слова - отсутствует.

В связи с этим она просит комитет не рассматривать вопрос отстранения ее от пяти пленарных заседаний. Как пишет Качура, ситуацию с Третьяковой комитет по регламенту будет рассматривать в пятницу, 5 ноября.

Скандал с Третьяковой: что известно

Народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. Медикам "скорой" не удалось реанимировать его.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть". В полиции рассматривают несколько версий.

После того, как стало известно о смерти Полякова, Третьякова в чате фракции написала: "На одного врага меньше". Позже на заседании ВР, вместо извинений, она пыталась убедить, что была права.

После этого все фракции подписали письмо в Регламентный комитет ВР, в котором просят на 5 дней отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях.

В партии "За будущее" настаивают на отзыве Третьяковой с поста председателя комитета.

Автор: Юрий Годован