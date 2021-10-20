В то же время, она готова извиниться перед семьей Полякова за то, что тема его смерти постоянно затрагивается.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова не видит ничего неэтичного в своих словах относительно умершего народного депутата от группы "Партия "За будущее" Антона Полякова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

На вопрос, будет ли она продолжать возглавлять комитет, Третьякова отметила, что это должна решать ее фракция и сессионный зал парламента.

На уточнение, хочет ли она продолжать возглавлять комитет, несмотря на критику среди депутатов, она сказала: "Здесь нет такого глагола как "хочу". Здесь есть глагол "нужно". Поэтому если фракция считает, что я должна быть на этом месте, я буду. Если фракция считает, что я не должна,.. я буду делать свою работу и вносить законопроекты, независимо от того, на какой должности я буду находиться".

Читайте такжеЗеленский встретился с министром обороны США: о чем говорилиТретьякова напомнила, что ситуацию с ее высказываниями и вопрос о возможном наказании за это должен рассматривать Регламентный комитет Верховной Рады.

"Сейчас вам нужно обратиться к господину Кальченко (глава Регламентного комитета Сергей Кальченко - УНИАН), а у меня есть возможность себя защитить. В том числе, и на этом комитете", - сказала депутат.

Кроме того, на вопрос журналистов, сожалеет ли Третьякова о том, что написала тогда те слова о Полякове, она заметила, что "хотела бы с кем-то из вас сесть и поговорить вообще о морали и этике, в том числе, в парламентских отношениях".

"Мне кажется, что нам не хватает всем разговора о том, что такое мораль и этика... Когда мы говорим, сожалеет или нет народный депутат о каких-то своих высказываниях, то видимо, что это касается, насколько его мораль соответствует тем высказываниям, или высказываниям, которые берутся из контекста. А потом, если эти высказывания добыты из либо личной переписки, либо из переписки во фракции, - как нужно относиться к этим доказательствам, как нужно относиться к этим словам", - сказала Третьякова.

На уточнение, жалеет ли она все же о своих словах, депутат сказала, что это "относительная категория".

Третьякова обратила внимание, что в парламенте раздается множество оскорблений от одних депутатов в адрес других. На замечание журналистов, что те депутаты могут ответить на эти оскорбления, в отличие от Полякова, Третьякова сказала: "Это отношения человека со смертью. Это тоже очень интересная тема", и рассказала, что подготовила законопроект об эвтаназии.

Она также отметила, что не хочет, чтобы ее близкие плакали, когда она уйдет из жизни.

На вопрос, считает ли она свои слова этичными, Третьякова сказала: "Я не считаю, что в них были неэтичные вещи".

Она также отметила, что ей вменяют, что она ненавидит людей. "Это не так", - заявила Третьякова.

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, депутат заверила, что "не радовалась" из-за смерти Полякова. "Я не радовалась. Я уважаю врагов", - сказала Третьякова и подчеркнула, что смерти никому не желает.

В то же время, она согласилась с тем, что своими высказываниями "подставила" свою фракцию. "Считаю, что я подставила. Но я писала в закрытом чате", - отметила парламентарий.

На замечание относительно того, что Третьякова не извинилась за свои слова в отношении Полякова, она объяснила: "Не считаю я, что есть - УНИАН) за что извиняться. Извиняться можно перед семьей, которая сегодня поставлена в ситуацию, когда тема, когда из жизни ушел отец, когда из жизни ушел муж, когда ушел сын, и вот эта тема все время затрагивается, и извиняться за это - за то, что эта тема поднимается все время, - вот за это я могу извиняться. И перед ними извиняюсь".

В то же время, подчеркнула она, извиняться перед обществом ей не за что.

Смерть нардепа Полякова

Как сообщал УНИАН, народный депутат от группы "Партия "За майбутнє" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. Медикам "скорой" не удалось реанимировать его.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть". В полиции рассматривают несколько версий.

Высказывания Третьяковой о смерти Полякова

После того как стало известно о смерти Полякова, Третьякова в чате фракции написала: "На одного врага меньше". Позже на заседании ВР, вместо извинений, она пыталась убедить, что была права. После этого все фракции подписали письмо в Регламентный комитет ВР, в котором просят на 5 дней отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях. В группе "Партия "За майбутнє" настаивают на отзыве Третьяковой с должности председателя комитета.

Однако, первый замглавы ВР Александр Корниенко считает, что высказывания народного депутата вне парламента не являются "формальным основанием" для отстранения его от участия в пленарных заседаниях.

Депутаты партии "Слуга народа" выразили возмущение Третьяковой из-за ее комментария о смерти народного избранника Антона Полякова. Другие однопартийцы начали массово покидать чат "СН" в знак протеста.

Автор: Таня Поляковская