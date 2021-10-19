Дмитрук утверждает, что сделает все возможное, чтобы этого не произошло.

Депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук обвинил покойного украинского художника Александра Ройтбурда в "педофилии" и "наркомании".

Соответствующий ролик "слуга" опубликовал в Facebook.

Он заявил, что подписался под обращением к Зеленскому о присвоении Одесскому художественному музею статуса национального, но категорически выступает против графы о присвоении культурному учреждению имени его покойного руководителя Александра Ройтбурда.

"Одесскому художественному музею присвоили статус национального, я это обращение на имя президента подписывал, но когда я узнал, что кроме статуса национального в указе есть еще одна графа – "имени Александра Ройтбурда".... Это педофил, наркоман, человек, который развращал общество, одесситов, детей, студентов", – заявил Дмитрук.

Депутат добавил, что сделает все, чтобы этого не произошло.

В ответ украинский художник, заслуженный деятель искусств Украины, Евгений Гендин назвал Дмитрука "куском зеленого дер***".

"Вы кусок зеленого дер***, поднятый социальным (зачеркнуто: фекально-дренажным насосом) лифтом на поверхность. Вы – мразь, народный депутат Дмитрук. Вы, Дмитрук, безусловно, сферический ганд***. Вот", – написал Гендин.

Александр Ройтбурд скончался 8 августа 2021 года от продолжительной болезни. Художник возглавлял Одесский художественный музей с 2018 года. Представитель Южноукраинской художественной школы и постмодернизма.

Куратор ряда выставок; экспонировался в Киеве, Одессе, Москве.

Ройтбурд имел активную гражданскую позицию, был одним из первых участников одесского Евромайдана, делал противоречивые заявления относительно языкового закона и преодоления последствий русификации в регионах; выступал за освобождение украинских пленников Кремля.

Что известно о Дмитруке

Родился в Казатине Винницкой области. Депутат-мажоритарщик от Одесской области. Руководитель спортивного клуба; член правоохранительного комитета Рады.

В июне этого года охрану Дмитрука обвинили в нападении на инвесторов в депутатской приемной в Одессе.

Дмитрук участвовал в пропагандистском фильме подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, оправдывая агрессию вооруженных и пророссийски настроенных граждан, которые хотели захватить власть в городе.

9 мая 2020 года депутат участвовал в организованном "партией Шария" автопробеге.

Автор: Яна Ставская