Несколько месяцев назад художник в Facebook написал: "Короновался. Не поздравляйте".

Известный художник, директор Одесского худмузея, депутат Одесского областного совета Александр Ройтбурд умер от последствий COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на церемонии прощания с художником сообщила его бывшая супруга – дизайнер Ирина Дратва.

"Запомнился черный день, когда в Facebook он выставил фото и написал: "Короновался. Не поздравляйте". Мы понимали, что с его серьезными хроническими заболеваниями это (коронавирус – УНИАН) может его унести очень быстро. Так, к сожалению, и произошло", - сказала Дратва.

Она пояснила, что Ройтбурд собирался привиться от COVID-19, но не успел, так как заболел гриппом, а потом выяснилось, что он инфицирован коронавирусом.

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Дратва добавила, что художник "буквально растаял" за несколько месяцев. Она также выразила недоумение по поводу того, что у ее бывшего мужа было так много врагов.

При этом женщина подчеркнула, что он всегда был бунтарем, талантливым художником и стремился объединить людей.

Умер художник Александр Ройтбурд: что известно

Известный художник, депутат Одесского облсовета, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд умер 8 августа в возрасте 59 лет.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал художника гением и удивительным человеком, который влюбил в искусство сотни тысяч людей.

Церемония прощания прошла сегодня, 11 августа, во дворе музея, на нее прибыли сотни людей.

Автор: Лариса Козовая