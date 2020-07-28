Журналисты рассказали, как на украинских дорогах заработал экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак (видео)

По версии правоохранителей, Славомир Новак попытался поживиться на строительстве трассы Киев - Харьков, наладив масштабную схему хищения международных кредитов.

Экс-глава Укравтодора, поляк Славомир Новак создал целую международную сеть вывода средств из Украины на сумму 270 миллионов евро. А еще год назад, когда был на должности, грозился построить дорог на 350 миллиардов гривень.

За что могут судить экс-главного дорожника и кто принимал участие в его схемах в Украине, рассказали журналисты «Денег».

На трассе Киев-Харьков кипит большая стройка. Здесь строят новые участки европейского уровня и за международные кредиты. Поэтому банки выставляют свои требования к тендерам.

Но надо отметить, что международные тендеры не проходят через систему Prozzoro, а значит теоретически здесь больше возможностей злоупотреблять. Тендер на 175,5 миллионов долларов времен Новака выиграла крупная компания Onur, и теперь в ее офисе обыски.

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По версии правоохранителей, Славомир Новак попытался здесь наживиться, наладив масштабную схему хищения международных кредитов.

Как пишет журналист Юрий Бутусов, по мнению следователей Новак требовал взятку у представителя турецкой компании «Онур» с помощью победы в тендерах «Укравтодора».

Поляк нашел особый подход к взяточничеству, поясняют журналисты.

«Взятка, по материалам антикоррупционных структур, выражалась в создании совместного предприятия «Онур польская». То есть, деньги должны были передать в уставный капитал Новака и его сообщников», - говорится в материале.

Как сообщал УНИАН, 20 июля гражданина Польши Новака был задержан на территории этой страны. НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро и Окружной прокуратурой Польши в рамках расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства проводили обыски в Киеве, Львове и на территории Польши. По данным НАБУ, сумма тендеров, которая отрабатывается в рамках расследования, составляет 270 млн евро.

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