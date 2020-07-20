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Задержанного в Польше экс-главу "Укравтодора" не будут экстрадировать в Украину

16:32, 20 июля 2020
Политика
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Славомир Новак / фото УНИАН

Читайте такжеВ рамках дела экс-главы "Укравтодора" следователи проверяют тендеры на 270 миллионов евроОб этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сказал в ходе брифинга.

Сытник добавил, что не видит принципиальной разницы, где будет проходить суд.

«Экстрадиция при том, что есть польское гражданство, не представляется возможной по международному законодательству, но не принципиально, в каком суде будет это дело рассматриваться», - отметил Сытник.

По его мнению, важнее то, что будет с арестованным имуществом.

Ранее УНИАН писал, что Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, экс-главу «Укравтодора» Славомира Новака.

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