Задержанного в Польше экс-главу "Укравтодора" не будут экстрадировать в Украину

Директор НАБУ отметил, что не видит принципиальной разницы, где будет проходить суд.

Экс-глава «Укравтодора» Славомир Новак не будет экстрадирован в Украину.

Читайте такжеВ рамках дела экс-главы "Укравтодора" следователи проверяют тендеры на 270 миллионов евроОб этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сказал в ходе брифинга.

Сытник добавил, что не видит принципиальной разницы, где будет проходить суд.

«Экстрадиция при том, что есть польское гражданство, не представляется возможной по международному законодательству, но не принципиально, в каком суде будет это дело рассматриваться», - отметил Сытник.

По его мнению, важнее то, что будет с арестованным имуществом.

Ранее УНИАН писал, что Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, экс-главу «Укравтодора» Славомира Новака.

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