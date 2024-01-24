Риторика Фицо заметно отличается дома и за рубежом.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которого считают дружественным к России, сделал неожиданный поворот в сторону Украины во время своего сегодняшнего визита в Ужгород. Такой вывод делает газета Financial Times по итогам встречи руководителей украинского и словацкого правительств.

Роберт Фицо, выигравший парламентские выборы в октябре под лозунгами о прекращении военной помощи Киеву и отказе от дальнейших санкций против Москвы, находясь сегодня в Ужгороде, заявил о "незначительных" политических разногласиях между странами. По его словам, это является частью обычной "политической жизни".

"Мы действительно хотим вас поддержать, мы действительно хотим вам помочь", – сказал сегодня Фицо во время встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

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Кроме того Фицо пообещал не мешать словацким компаниям в поставках оружия в Украину по контрактам. Также он заверил, что Словакия поддержит заявку Киева на членство в ЕС и выделение макрофинансовой помощи ЕС для Украины.

Financial Times отмечает, что эти обещания Фицо, сделанные в Украине, резко контрастируют с его провокационными комментариями, которые он делал во время выборов и даже в последние дни. Из-за этого некоторые аналитики даже предполагали возможность срыва его сегодняшнего визита в Украину.

"Было большое расхождение между риторикой Фицо внутри и за пределами страны. Я считаю, что Украина очень умело работала над тем, чтобы не допустить эскалации такого рода напряженности, но количество злостных заявлений Фицо в последнее время ошеломляет многих из нас, кто работал во внешней политике, потому что он испортил имидж нашей страны перед важным визитом", — сказал бывший министр иностранных дел Словакии Павол Демеш.

Скандальные заявления Роберта Фицо последних дней

Как писал УНИАН, за два дня до своего визита в Ужгород премьер Словакии заявил, что Украина должна отказаться от части собственной территории, чтобы прекратить войну. По его словам, именно Киев должен искать компромиссы, ведь Россия не уйдет с оккупированных территорий.

На это заявление пришлось реагировать украинскому МИДу. Там напомнили словакам, что Россия пойдет дальше, в частности в Словакию, если ее не остановить и не выгнать с уже захваченных территорий.

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