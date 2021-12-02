Инна Отрош во время Майдана принимала незаконные решения в отношении активистов

Скандальная судья времен экс-президента Виктора Януковича Инна Отрош стала советником президента НАЭК "Энергоатом".

Об этом в Facebook сообщает проект PROSUD направленный на контроль деятельности судей и активизацию общества с целью очищения судебной системы от нечистоплотных судей.

"Похоже проблема с кадрами в стране настолько серьезная, что советником президента "Энергоатом" стала одиозная экс-председатель Печерского районного суда г. Киева Инна Отрош. Для тех, кто мог уже забыть фамилию "Отрош", напомним: Инна Отрош – возглавлял одиозный Печерский суд во времена Януковича и даже была членом Высшего совета юстиции (ныне ВРП). Известно, что такие влиятельные должности при президентстве Януковича можно было получить только выполняя все задачи тогдашней власти", - отметили активисты.

Они напомнили, что после Майдана Отрош сбежала из Киева.

Читайте такжеАдвокат Януковича пожаловался на международные правозащитные организации"Несмотря на затягивание, Отрош все же была люстрирована и уволена из суда. Однако очевидно экс-судья решила все же вернуться в Киев и даже смогла устроиться работать на государственное предприятие", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Инна Отрош во время Революции достоинства принимала незаконные решения в отношении уголовного и административного преследования активистов.

По данным СМИ, весной 2014 года она сбежала в оккупированный Крым, где заняла должность председателя так называемого "ялтинского городского суда".

В июле 2006 года Высший совет юстиции открыл производство по обращению Министерства юстиции о нарушении требований относительно несовместимости, определенных законом "Об очищении власти", судьей Отрош. Только в феврале 2017 года ВСП уволила Отрош с должности судьи Печерского райсуда Киева.

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Автор: Дмитрий Хилюк