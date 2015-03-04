Судья Царевич призналась, что от нее потребовали арестовать Ефремова

За "печерское правосудие" могут ответить трое судей самого одиозного райсуда Оксана Царевич, Сергей Вовк и Владимир Кицюк. Они принимали участие в громких процессах над политиками Юрием Луценко и Юлией Тимошенко, выносили приговоры автомайдановцам, сообщает ТСН.

Председатель Верховного суда уже согласовал их арест. Разрешение о снятии судейского иммунитета дал парламентский комитет. Задержка - за голосованием в сессионном зале.

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Судья Царевич до сих пор убеждает, что слава Печерского как наиболее коррумпированного суда в Украине несправедлива, а в справедливости Фемиды раньше не сомневалась.

"Так исторически сложилось, что этот суд охватывает десять органов досудебного расследования, охватывает органы государственной власти. Процесс - это состязание двух сторон. Обе стороны никогда не будут довольны", - пояснила она, добавив, что коррумпированность Печерского суда считает мифом.

Опровергает судья и политическую мотивацию. Говорит, что никакого давления никогда не чувствовала, пока на днях от нее не потребовали взять под стражу бывшего регионала Александра Ефремова. Кто и как - судья готова рассказать только послу Соединенных Штатов.

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"Не обижайтесь, пожалуйста. Я теперь уже волнуюсь за свою жизнь и здоровье, поэтому я не буду рассказывать, кто конкретно", - пояснила она.

После бегства Януковича из страны бежали и одиозная председатель Печерского суда Инна Отрош, и судья Юлии Тимошенко Родион Киреев.