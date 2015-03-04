Судья Царевич призналась, что от нее потребовали арестовать Ефремова
Царевич заявила, что никакого давления никогда не чувствовала, пока на днях от нее не потребовали взять под стражу бывшего регионала Александра Ефремова.
За "печерское правосудие" могут ответить трое судей самого одиозного райсуда Оксана Царевич, Сергей Вовк и Владимир Кицюк. Они принимали участие в громких процессах над политиками Юрием Луценко и Юлией Тимошенко, выносили приговоры автомайдановцам, сообщает ТСН.
Председатель Верховного суда уже согласовал их арест. Разрешение о снятии судейского иммунитета дал парламентский комитет. Задержка - за голосованием в сессионном зале.
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Судья Царевич до сих пор убеждает, что слава Печерского как наиболее коррумпированного суда в Украине несправедлива, а в справедливости Фемиды раньше не сомневалась.
"Так исторически сложилось, что этот суд охватывает десять органов досудебного расследования, охватывает органы государственной власти. Процесс - это состязание двух сторон. Обе стороны никогда не будут довольны", - пояснила она, добавив, что коррумпированность Печерского суда считает мифом.
Опровергает судья и политическую мотивацию. Говорит, что никакого давления никогда не чувствовала, пока на днях от нее не потребовали взять под стражу бывшего регионала Александра Ефремова. Кто и как - судья готова рассказать только послу Соединенных Штатов.
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"Не обижайтесь, пожалуйста. Я теперь уже волнуюсь за свою жизнь и здоровье, поэтому я не буду рассказывать, кто конкретно", - пояснила она.
После бегства Януковича из страны бежали и одиозная председатель Печерского суда Инна Отрош, и судья Юлии Тимошенко Родион Киреев.