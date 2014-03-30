Экс-глава Печерского суда получила российский паспорт и суд в Ялте - СМИ

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-президент Ассоциации юристов Украины Алексей Резников.

"Есть интересная новость... Поговаривают что главой суда в Ялте стала судья по фамилии Отрош.... Удивительные люди.... А как же Печерский суд теперь?", - отметил Резников.

Вместе с тем в Печерском суде "Украинской правде" 28 марта заявили, что Отрош сейчас находится в отпуске. На другие вопросы относительно ее статуса УП ответа не получила.

В свою очередь нардеп Инна Богословская в одном из интервью заявила: Инна Отрош – "полная креатура Портнова, назначена председателем суда Ялты".

"Она уже приняла российское гражданство. И, по моей информации, получит высокую должность в судебной системе АР Крым", - отметила Богословская.

Публично информация о новых судейских назначениях в Крыму не предоставляется.

25 февраля Парламентский Комитет по вопросам верховенства права и правосудия, в связи с самоустранением Отрош с административной должности принял решение рекомендовать парламенту назначить временно и.о. председателя судью данного суда С. Смык.

Как известно, в феврале Высший совет юстиции отказался инициировать увольнение судей Печерского районного суда Киева Инны Отрош и Родиона Киреева. Члены ВСЮ не стали рассказывать об обвинениях, выдвинутых в адрес Инны Отрош и Родиона Киреева. По информации источника издания, их обвиняли во вмешательстве в работу автоматизированной системы распределения дел между судьями.

Ранее ВСЮ отказалась инициировать увольнение Отрош, которую обвиняли в организации ненадлежащих условий проведения судебного процесса по делу Юлии Тимошенко.