Высший совет правосудия не продлил полномочия скандальных судей Кицюка и Билыка

Высший совет правосудия (ВСП) отказал во внесении представления судей Виктора Кицюка и Александра Билыка о назначении их судьями бессрочно, а следовательно они подлежат увольнению. Об этом сообщил адвокат Роман Маселко в Facebook.

Читайте такжеДело судьи Кицюк: патрульных признали виновнымиОтмечается, что судья Печерского районного суда Кицюк вместе с судьей Царевич во времена Революции Достоинства на основании сфальсифицированных документов лишал прав на вождение автомобиля участников поездки в Межигорье в 2013 году.

Особенностью дела Кицюка является то, что прокуратурой установлен факт вмешательства в автоматизированную систему суда и все дела Автомайдана попали только к двум судьям - Царевич и Кицюку. А распределение дел проводилось родной сестрой Кицюка, которая работала тогда помощницей председателя суда Отрош.

"Этот факт давал возможность установить почему же судьи массово выносили решения против активистов, подтвердить давление на этих судей и организованность этих действий...Сегодня же ВСП отказался продлить его полномочия бессрочно. Это не наказание, но теперь Кицюк хотя бы уже не будет получать зарплату и иметь статус судьи", - сообщил он.

Тем временем судья Голосеевского суда Киева Александр Билык ранее был рекомендован действующей Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) для избрания бессрочно, но теперь и он будет уволен.

Напомним, в 2015 году в Раде предлагали назначить скандального Кицюкасудьей бессрочно. Тогдашний спикер парламента Владимир Гройсман по рекомендации ВККС зарегистрировал проект постановления об избрании судей. Документом предлагается, в частности, назначить бессрочно судьей Печерского районного суда Киева скандального Виктора Кицюка.

Рада дала согласие на задержание и арест Виктора Кицюка. Его подозревают в вынесении заведомо неправосудных постановлений по делам об административном правонарушении в отношении активистов Автомайдана и в других делах.