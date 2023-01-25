Журналист провел сравнительный анализ цен на продукты, которые фигурируют в отчетности двух разных ведомств.

Министерство обороны Украины закупает продукты для армии по ценам, которые существенно выше закупочных цен, по которым такие же продукты приобретает Госпогранслужба Украины.

Такие данные опубликовал журналист Юрий Николов, автор скандального расследования о закупках в Минобороны в своем Facebook.

Журналист провел сравнительный анализ цен на продукты, которые фигурируют в отчетности двух ведомств:

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куриные окорочка МО – 120 грн/кг, а ГПСУ – 51-78 грн/кг;

картофель 22 грн/кг в МО и 6,90 в ГПСУ;

капуста: 30 грн/кг в МО и 9,93-17,00 в ГПСУ;

свекла: 25 грн/кг в МО и 6,00-13,50 в ГПСУ;

лук: 42 грн/кг в МО и 17,00-26,00 в ГПСУ;

гречка: 83 грн/кг в МО и 53,10-56,20 в ГПСУ;

масло: 109 грн/кг в МО и 58,69 в ГПСУ.

Яйца: 17 грн/шт в МО и 5,10-6,60 грн/шт в ГПСУ.

"Эти ребята воюют в соседних окопах, и уверены, что едят они одинаково. Но закупочные цены оказались разными, – написал Юрий Николов. – При этом все цены пограничников в полтора раза меньше магазинных. Ибо в оптовых военных поставках нет магазинных наценок. Нет маркетинговых выплат за полочку. И там так же в цену товара зашита стоимость доставки из продуктовой базы в военный склад, как и при доставке из продуктовой базы в магазин".

Скандал с закупками в Минобороны:

21 января 2023 года издание "Зеркало недели" опуликовало материал, в котором сообщалось, что Минобороны закупает продукты для военных по звышенным ценам. Автор материала утверждал, что ведомство подписало соглашение на 13 миллиардов гривень с компанией с уставным капиталом в тысячу гривень, использовав ее как фирму - "прокладку".

23 января, министр обороны Украины Алексей Резников опроверг заявление о том, что обеспечение питания военнослужащих осуществлялось по завышенным ценам.

Однако уже 24 января 2023 года заместитель Резникова Вячеслав Шаповалов написал заявление об увольнении.

НАБУ начало расследование о закупке продовольствия для военнослужащих по завышенным ценам.

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