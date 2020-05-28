Полный "нежданчик": Холодницкий отреагировал на обвинения Венедиктовой

По словам главы САП, на днях он встречался с генпрокурором, и она никаких претензий не озвучивала.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий рассказал, что виделся с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой 19 мая, и тогда она не озвучивала ему никаких претензий. В связи с этим ее заявление 26 мая стало для него «полным нежданчиком»

Об этом он заявил в интервью изданию НВ.

Читайте такжеВ Офисе генпрокурора готовятся к избранию нового главы САП - СМИ«Полный «нежданчик». Я думаю, я не первый и не последний, для кого такие истории становятся «нежданчиком». Вспоминаю слова (бывшего генпрокурора Руслана) Рябошапки, для которого также было неожиданностью обвинения Венедиктовой в продаже дел. А потом был (экс-заместитель генпрокурора Виктор) Трепак, который в понедельник пришел на работу в Офис ГПУ и узнал, что распределение обязанностей изменили», – сказал он.

По словам Холодницкого, в последний раз он видел Венедиктову 19 мая, и тогда они обсуждали вопросы подследственности определенных уголовных производств, ограничений карантина. Глава САП рассказал, что в тот день Венедиктова не озвучивала никаких претензий.

Ранее УНИАН писал, как Венедиктова обвинила Специализированную антикоррупционную прокуратуру в бездействии.

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