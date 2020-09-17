Народный депутат от «Оппозиционного платформы - За жизнь» Нестор Шуфрич зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагает отменить административную ответственность за изготовление и пропаганду георгиевских (гвардейских) лент.
Текст законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (№4106) обнародован на сайте парламента.
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Проектом предлагается исключить из КоАП статью 173-3 «Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты».
Этой статьей определено, что публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображение - влекут за собой наложение штрафа в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2 тыс. 550 грн) с конфискацией «георгиевской» ленты или предметов, содержащих ее изображение.
Такие действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, изготовление или распространение георгиевской ленты или ее изображение - влекут за собой наложение штрафа от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2 тыс. 500 до 5 тыс. 100 грн) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией «георгиевской» ленты или предметов, содержащих ее изображение.
В пояснительной записке к законопроекту Шуфрич, в частности, отмечает, что «восстановление георгиевской ленты - это восстановление справедливого отношения ко всем тем, кто преодолел нацизм и принес долгожданную победу».
В мае 2020 года "Оппозиционная платформа - За жизнь" уже пыталась отменить запрет на георгиевские ленты.
Запрет на георгиевские ленты: что известно
- 12 июня 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты», принятый Верховной Радой 16 мая.
- Кодекс дополнен новой статьей 173, которой за публичное использование, демонстрацию или ношение ленты или ее изображения предусмотрено наложение штрафа в размере от 50 до 150 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850-2550 грн) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображения.
- За те же повторные действия предусмотрено наложение штрафа в размере от 150 до 300 необлагаемых налогом минимумов (2550-5100 грн) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображения.
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