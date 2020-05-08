Партия Медведчука предлагает Раде отменить запрет на георгиевскую ленту

Запрет на изготовление и пропаганду гвардейской ленты действует в Украине с 2017 года.

В депутатской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" хотят отменить запрет на георгиевскую ленту.

Соответствующий законопроект № 3457 зарегистрирован в Верховной Раде.

Автор проекта закона о признании утратившим силу Закона Украины "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты" - депутат фракции Нестор Шуфрич.

Пока на сайте парламента отсутствуют текст закона и пояснительная записка.

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Как сообщал УНИАН, 12 июня 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты», принятый Верховной Радой 16 мая.

«Это не символика Второй мировой, эта символика - символ агрессии против Украины 2014-2017 годов. Потому что увешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждый день и ночь, и прямо сейчас, пока мы здесь, они целятся в украинских воинов», - подчеркнул президент накануне подписания.

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Кодекс дополнен новой статьей 173, которой за публичное использование, демонстрацию или ношение ленты или ее изображения предусмотрено наложение штрафа в размере от 50 до 150 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850-2550 грн) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображения. За те же повторные действия предусмотрено наложение штрафа в размере от 150 до 300 необлагаемых налогом минимумов (2550-5100 грн) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображения.