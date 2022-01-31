Глава шведской дипломатии Анн Линде во время разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебоюй подтвердила приверженность принципу "никаких решений по Украине без Украины".

Швеция не намерена производить эвакуацию сотрудников своего посольства и членов их семей из Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, вопрос эвакуации послов также обсуждался.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Так, разговор состоялся в контексте активных дипломатических усилий для укрепления безопасности Украины и украинских граждан на фоне агрессивных действий Российской Федерации.

Кулеба подробно проинформировал Линде относительно актуальной ситуации безопасности вблизи государственной границы и на временно оккупированных РФ территориях Украины, массированную российскую дезинформацию и усилия РФ по подрыву экономической и финансовой стабильности Украины.

В свою очередь глава шведской дипломатии подтвердила непоколебимую поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также верность принципу "никаких решений по Украине без Украины".

Она также заверила Кулебу в наличии активной поддержки воплощения комплексного пакета сдерживания России, который поможет демотивировать ее от агрессивных планов против нашего государства и Европы в целом. В этом контексте собеседники обсудили вопросы новых санкций ЕС против РФ.

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Также Линде сообщила, что Швеция пока не имеет намерений осуществлять эвакуацию членов семей и сотрудников шведского посольства в Киеве.

Эвакуация дипломатов из Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, из-за угрозы военного вторжения России США, Великобритания, Австралия и Германия сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников своих посольств или разрешить им добровольно покинуть территорию Украины.

25 января Канада также объявила о намерении временно вывезти из Украины членов семей дипломатических сотрудников, в том числе детей до 18 лет и членов семей, которые их сопровождают. 30 января Канада временно отозвала второстепенный персонал из своего посольства в Украине..

На территории Украины располагается 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.

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