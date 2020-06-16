Штраф за кофе: стали известны дата и место рассмотрения дела о нарушении карантина Зеленским

Нарушение влечет за собой наложение штрафа для должностных лиц - от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс. до 170 тыс. грн штрафа).

Хмельницкий горрайонный суд 19 июня в 9:00 начнет рассмотрение административного протокола о нарушении президентом Украины Владимиром Зеленским правил карантина.

Об этом говорится на сайте суда в списке дел, назначенных к рассмотрению.

Указывается, что протокол составлен по ст.44-3 КУоАП - нарушение правил карантина. Нарушение влечет за собой наложение штрафа для должностных лиц - от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс. до 170 тыс. грн штрафа).

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Как сообщал УНИАН, в Telegram-канале Офиса президента 3 июня было обнародовано фото, на котором изображен Зеленский за одним столиком с минимум пятью людьми, в частности руководителем ОП Андреем Ермаком, первым заместителем руководителя ОП Сергеем Трофимовым, председателем Хмельницкой ОГА Дмитрием Габинетом и мэром Хмельницкого Александром Семчишиным.

«Президент Владимир Зеленский прогулялся по центральной части города Хмельницкого и попробовал кофе в местном кафе», - сообщила пресс-служба.

«Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кофейни выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии», - говорится в Instagram Зеленского под аналогичным фото из того кафе.

По состоянию на 3 июня правительством была запрещена деятельность по предоставлению услуг общественного питания в помещениях до 5 июня. Разрешалось работать только летним площадкам, в частности под тентами, а за столом разрешалось находиться не более четырем посетителям одновременно.

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4 июня заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантинных норм Зеленским и сопровождавшими его чиновниками во время посещения кафе в Хмельницком, и привлечении их к ответственности.

10 июня Нацполиция сообщила, что составила админпротоколы на президента Украины Зеленского, руководителя Офиса президента Ермака, его первого заместителя Трофимова, главного государственного санитарного врача Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Габинета и Хмельницкого городского голову Симчишина, которые вопреки карантинным ограничениям посетили кафе в Хмельницком.

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