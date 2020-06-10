В МВД подтвердили, что Зеленский, Ермак и Ляшко нарушили карантин: админматериалы передадут в суд

Административные протоколы были составлены на владельца и посетителей кафе, среди которых - высокопоставленные чиновники.

Правоохранители составили административные протоколы по факту нарушения карантинных ограничений президентом Владимиром Зеленским и несколькими чиновниками во время посещения кафе в Хмельницком.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве объясняют, что вопреки карантинным ограничениям в отношении деятельности кафе (кроме террас), владелец заведения возобновил работу, а затем обслуживал посетителей.

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"В результате проведенной проверки, полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в частности – президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина", - говорится в сообщении.

Материалы в отношении их будут направлять на рассмотрение суда. В МВД напомнили, что нарушение правил карантина влечет за собой наложение штрафа на граждан – от 17 до 34 тысяч гривен.

Ранее сегодня Зеленский сообщил, что ему выписали штраф за посещение кафе в Хмельницком во время карантина.

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