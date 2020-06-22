Зеленский отреагировал на решение суда не штрафовать его за нарушение карантина

Президент заявил, что чувствует свою ответственность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безотносительно к решению суда заплатит штраф за нарушение карантина в Хмельницком.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины», - заверил Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, в Telegram-канале Офиса президента 3 июня было обнародовано фото, на котором изображен Зеленский за одним столиком с руководителем ОП Андреем Ермаком, первым заместителем руководителя ОП Сергеем Трофимовым, председателем Хмельницкой ОГА Дмитрием Габинетом и мэром Хмельницкого Александром Симчишиным. «Президент Владимир Зеленский прогулялся по центральной части города Хмельницкого и попробовал кофе в местном кафе», - сообщила пресс-служба.

По состоянию на 3 июня правительство запретило деятельность по оказанию услуг общественного питания в помещениях до 5 июня. Разрешалось работать только летним площадкам, в частности под тентами, а за столом разрешалось находиться не более четырем посетителям одновременно.

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4 июня заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантинных норм Зеленским и чиновниками, которые его сопровождали во время посещения кафе в Хмельницком, и привлечения их к ответственности.

10 июня Нацполиция сообщила, что составила адмнипротоколы на Зеленского, Ермака, Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, Габинета и Симчишина, которые вопреки карантинным ограничениям посетили кафе в Хмельницком.

19 июня Хмельницкий горрайонный суд остановил административное производство о нарушении Зеленским правил карантина и призвал Верховный суд решить вопрос обращения в Конституционный суд для официального толкования положения Конституции, предусматривающей неприкосновенность главы государства.

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