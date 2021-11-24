Есть острая потребность в создании Международного Центра противодействия гибридным угрозам, считают в Нацкорпусе.

Украина и соседние страны должны создать Международный центр противодействия гибридным угрозам для координации совместных действий в противодействии существующим угрозам, в частности миграционному кризису, который продолжается на польско-белорусской границе.

Об этом заявили участники международной онлайн-конференции "Миграционный кризис - гибридное оружие Кремля".

"Кроме усиленной подготовки отрядов территориальной обороны есть острая потребность в создании Международного Центра противодействия гибридным угрозам. При посредничестве такого центра можно было бы координировать совместные усилия стран региона, направленные на борьбу с вызовами военного, а также информационного характера", - сказал руководитель Киевского Нацкорпуса Сергей Тамарин.

Как отметил представитель Центра исследований "Польша-Украина" Дариуш Матерняк, в разговоре с Западом нужно делать упор на спланированном характере миграционного кризиса со стороны России и Беларуси.

"Эксперт подчеркнул возможности привлечения интернационального подразделения LITPOLUKRBRIG, отметив, что такой шанс есть, но окончательное решение остается за правительствами Литвы, Польши и Украины", - рассказывают на сайте партии.

Конференция была организована Нацкорпусом и группой содействия развитию Интермариума.

Как сообщалось ранее, Национальный Корпус обратился к Республике Польша с предложением присоединиться к противодействию миграционному кризису на границе с Беларусью на волонтерских началах.

Автор: Иван Бойко