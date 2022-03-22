Очередные недружественные заявления белорусских чиновников осложняют двусторонние отношения наших государств.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявления Комитета государственной безопасности Беларуси о якобы "шпионах", работавши в посольстве Украины.

Как отметил спикер МИД Украины Олег Николенко, Беларусь записала в шпионы работников посольства, которые до полномасштабного вторжения неоднократно встречались с официальными лицами страны.

"Белорусская сторона записала в "шпионы" сотрудников украинского посольства в Минске, которые официально представляют разные ведомства: МО, СБУ, ГПСУ. В широкий доступ были выложены их персональные данные. До войны эти люди проводили сотни встреч с официальными представителями Беларуси. Такую деятельность вряд ли можно назвать "под прикрытием", - подчеркнул Николенко.

Дипломат отметил, что "очередные недружественные заявления белорусских должностных лиц в адрес Украины все больше осложняют двусторонние отношения наших государств".

"Рассчитываем, что конечной целью этой провокации не являются усиление антиукраинской истерии в Беларуси, чтобы оправдать поддержку вооруженной агрессии России против Украины", - подчеркнул Николенко.

Также он отметил, что МИД оставляет за собой право на ответ на такие недружественные действия Беларуси.

Обвинения украинских дипломатов в шпионаже: что известно

Ранее сегодня Комитет госбезопасности Беларуси заявил, что под прикрытием посольства Украины в государстве работали разведчики. Якобы из 19 украинских дипломатов 8 были сотрудниками спецслужб Украины. Это военные атташе, секретари посольства, консул и тому подобное.

"С позиции дипучреждения действуют представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Государственной пограничной службы Украины и Службы внешней разведки Украины", – заявили в белорусском КГБ.

Кроме того, там в работе на украинскую разведку обвинили и белорусского журналиста Дениса Ивашина.

Такие обвинения прозвучали на фоне многочисленных сообщений о возможном привлечении белорусских военных к войне России против Украины.

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