Президент подчеркнул, что Минские соглашения составлены так, чтобы Украина была в более слабой, проигрышной позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на прямые переговоры с самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР".

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

"Нет, не пойдем. Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу .... Вот это они решают", - сказал президент.

Также он назвал "минские соглашения" бездарно составленным документом.

Читайте такжеМинистры обороны стран НАТО провели встречу с Резниковым: в Альянсе рассказали детали"Минск" - это вообще часть, не связанная с безопасностью. Мы все время говорим, что давайте идти по "Минску". Но он о деоккупации Донбасса. Он не решает всех наших вопросов. Он вообще говорит о том, что вот Донбасс оккупирован и нам надо его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы за. Вопрос в том, как это сделать", - сказал президент.

По его словам, "минские соглашения" не связаны с войсками России на границе, с вопросами Крыма.

"Ну так составлен документ бездарно! Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции. Мы говорим: Ну окей, давайте тут бодаться. Но есть же все остальное. И что с этим делать? Поэтому большая история о безопасности Украины может включать большой вопрос реинтеграции Донбасса, который решается ключиком под названием "Минск". Никто не против. Но это будет вторично или даже третично", - считает Зеленский.

Ранее президент утверждал что до Минских соглашений есть немало вопросов. В 2020-м он не соглашался на изменения в Конституцию Украины относительно выборов на Донбассе с неотведенными оккупационными силами.

На что российский президент Владимир Путин ответил в январе 2022-го цитатой из матных частушек: "Терпи, моя красавица. Придется выполнять".

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