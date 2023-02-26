Он назвал это дипломатическим этикетом военного времени.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, почему министры и президент Владимир Зеленский постоянно носят оливково-зеленые рубашки или камуфляжную форму.

В своем интервью немецкому Focus чиновник заявил, что это можно назвать дипломатическим этикетом военного времени.

"Эта одежда связывает нас с девушками и парнями, которые отдают свою жизнь за нашу страну. Мы будем носить эту форму, пока война не закончится. Они символизируют, что Украина борется и будет продолжать бороться. Невозможно носить костюм и галстук, когда твоя страна одета в униформу и борется за свое существование", - подчеркнул премьер.

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Изменение стиля президента

После начала полномасштабной войны России против Украины стиль президента Владимира Зеленского кардинально изменился. Как неоднократно писали СМИ, украинский гарант стал ближе к народу.

Особое место в гардеробе президента Украины занимают патриотические футболки, которые уже стали трендом 2022 года, и едва ли не каждый украинец стремится иметь похожие в своей коллекции.

Вся одежда украинского лидера сейчас довольно бюджетная. Чего только стоит его лук во время посещения Буче после освобождения города от российских оккупантов: тогда президент был в кроссовках всего за 50 долларов.

Однако не всем нравится новый стиль президента. Так, некоторые пользователи раскритиковали Зеленского за то, что он не надел официальную одежду для визита в США.

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