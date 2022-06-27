С началом полномасштабной войны Владимир Зеленский кардинально изменил свой стиль, который уже стал настоящим трендом 2022 года. УНИАН предлагает подробнее ознакомиться с базовым гардеробом президента Украины.

После начала полномасштабной войны России против Украины стиль президента Владимира Зеленского кардинально изменился. Как неоднократно писали СМИ, украинский гарант стал ближе к народу.

Последний раз Владимира Зеленского видели в костюме 24 февраля 2022 года. Как вспоминала его жена - первая леди Украины Елена Зеленская - проснувшись около 5 утра, она увидела мужа: "...Он был уже одет, в костюме, как обычно (это последний раз он надел костюм и белую рубашку, с тех пор всегда в "военке".): "Началось", - все, что сказал".

После того Зеленский сменил официальную одежду на более удобную: деловой костюм, галстук и белую рубашку он поменял на брюки и кофты в стиле милитари, а также патриотические футболки, которые уже стали трендом 2022 года в Украине и мире.

Некоторые эксперты отмечают, что очень важно то, что глава украинского государства не носит форму ВСУ: таким образом он дает сигнал гражданам, что не присваивает себе славу военных.

Футболка как у Зеленского

В этом материале хотим обратить особое внимание именно на футболки Владимира Зеленского, которые стали настоящим маст хэв нашего президента.

Самой обыденной в образе президента Украины стала футболка цвета хаки: однотонные зеленые или же с эмблемой Национальной гвардии Украины, с принтом "UA30" - чаще всего именно в них можно увидеть главу государства во время его выступлений перед иностранными лидерами, организациями или иных внутриполитических мероприятий.

Отличаются среди таких футболок - поло Зеленского тоже цвета хаки, которые иногда дополняются шивронами в виде флага Украины или с лозунгом "Ukraine in the fight" ("Украина в борьбе"), с изображением герба Украины.

Особое место в гардеробе президента Украины занимают патриотические футболки, которые уже стали трендом 2022 года, и едва ли не каждый украинец хочет иметь похожие в своей коллекции.

Так, популярной является черная или зеленая футболка Зеленского с принтом небольшого золотого герба Украины возле горловины.

Стоит отметить, что создают такие патриотические футболки украинские дизайнеры из Луцка - команда Екатерины Ковальчук. Как рассказала дизайнер местным журналистам во время войны к ней, как и в большинстве украинцев, пришло понимание того, что она не знает, чего ждать от завтрашнего дня. Поэтому Катя каждый день начала делать то, в чем раньше сомневалась. Однажды вечером она решила написать выдающимся украинским политикам с предложением подарить им свои футболки и к своему удивлению получила положительный ответ. Правда, от кого именно, не признается. Говорит только, что этот человек не захотел принять ее футболку как подарок, а сделал заказ.

"Две футболки – черную и цвета хаки – я положила в отдельный пакет и попросила, чтобы их, по возможности, передали президенту. Я несколько раз переделывала открытку, адресованную Зеленскому. В конце концов написала: "Мужественному президенту смелой страны". Я и верила и не верила, что моя посылка может дойти до него. Но я очень этого хотела. Уже через несколько дней я увидела Владимира Александровича в своей футболке. Он одел ее на сотый день войны. Позже в моей футболке выступил и другой политик. Я тогда была безгранично рада, плакала. Жаль только, что моя одежда появилась на Зеленском ценой этой войны и больших потерь", – рассказывает дизайнер.

Отдельное место занимают черные футболки президента с надписью "I'm ukrainian".

Отметим, что именно такие футболки стали популярными и среди других чиновников Офиса президента. Такой стильный лук можно заметить и у главы ОП Андрея Ермака, и у его заместителя Кирилла Тимошенко и других политиков.

Добавим, что в отечественных магазинах активно продают футболки как у Зеленского. Их цена колеблется от 299 грн до 699 грн.

Стоит обратить внимание и на то, что вся одежда Владимира Зеленского сегодня довольно бюджетная. Чего только стоит его лук во время посещения Бучb после освобождения города от российских оккупантов: тогда президент был в кроссовках всего за 50 долларов. Тогда как президент страны-агрессора Владимир Путин выступал перед россиянами на концерте в Лужниках в куртке за 1,5 миллиона рублей.

А 9 апреля украинский глава государства встречался в Киеве с британским премьер-министром Борисом Джонсоном в одежде, которая по подсчетам экспертов, стоила около 3,5 тысячи гривень, включая обувь и футболку.

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