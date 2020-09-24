Название строительной фирмы созвучно с рядом компаний семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

Жена Медведчука Оксана Марченко стала владелицей еще одной российской компании.

Об этом говорится в материале программы журналистских расследований «Схемы».

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Компания "НЗНП Инжиниринг" была зарегистрирована в апреле 2020 года в Москве. Ее основным направлением является «деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика», дополнительные виды деятельности – деятельность в области архитектуры, инженерные изыскания в строительстве, управления проектами.

В сентябре единственным владельцем "НЗНП Инжиниринг" стала компания "Юг Энерго", которую контролирует жена Медведчука.

Новая компания, как установил автор расследования, является членом "Ассоциации проектировщиков Южного округа", в который входит Ростовская область. Именно в этом регионе расположен завод кума Путина.

"Название строительной фирмы созвучно с рядом компаний семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, которые задействованы в добыче и переработке нефтепродуктов на территории Российской Федерации", – говорится в материале.

Директором "материнской" для всех этих нефтяных структур компании (ООО "Юг Энерго") Валерий Пак – бывший заместитель министра природных ресурсов России и экс-глава Федерального агентства по пользование недрами.

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Автор: УНИАН