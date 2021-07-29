"Слуга народа" уверен, что с Украиной общались бы иначе, если бы Киев не отказался от ядерного оружия.

Украина сделала "фатальную ошибку", когда отказалась от ядерного оружия. Сегодня Киев мог бы "шантажировать весь мир", если бы сохранил ядерный потенциал.

Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

"У Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума (Будапештского, – ред.). В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми остальными ошибками всех других президентов можно просто пренебречь", - заявил политик.

По его словам, если бы Украина осталась ядерным государством, то с Киевом разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому.

Читайте такжеГлава "Слуги народа" заявил, что встреча Зеленского и Байдена пройдет на повышенных тонах"Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость и хотя бы другие документы (подписывать, – ред.). Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение, – ред.), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал", – считает нардеп.

Также он заявил, что Украина могла бы шантажировать весь мир.

"Нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", – подытожил Арахамия.

Как ранее сообщал УНИАН, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук обвинил Российскую Федерацию в нарушении договора о нераспространении ядерного оружия из-за недопуска представителей Международного агентства по атомной энергии на оккупированный Донбасс.

Автор: Анастасия Горбачева