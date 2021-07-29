Украина сделала "фатальную ошибку", когда отказалась от ядерного оружия. Сегодня Киев мог бы "шантажировать весь мир", если бы сохранил ядерный потенциал.
Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".
"У Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума (Будапештского, – ред.). В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми остальными ошибками всех других президентов можно просто пренебречь", - заявил политик.
По его словам, если бы Украина осталась ядерным государством, то с Киевом разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому.
Читайте такжеГлава "Слуги народа" заявил, что встреча Зеленского и Байдена пройдет на повышенных тонах"Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость и хотя бы другие документы (подписывать, – ред.). Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение, – ред.), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал", – считает нардеп.
Также он заявил, что Украина могла бы шантажировать весь мир.
"Нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", – подытожил Арахамия.
Как ранее сообщал УНИАН, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук обвинил Российскую Федерацию в нарушении договора о нераспространении ядерного оружия из-за недопуска представителей Международного агентства по атомной энергии на оккупированный Донбасс.